Etat de droit en Pologne: la Wallonie et la FWB ferment leur représentation officielle à Varsovie

Elio Di Rupo et Pierre-Yves Jeholet souhaitent ainsi réagir aux « dérives multiples du pouvoir polonais ces dernières années », principalement dans le domaine de la Justice, avec une réforme controversée accusée par l’Europe de miner l’indépendance du judiciaire, mais aussi en ce qui concerne les droits des personnes LGBTI. Les communes qui s’auto-déclarent « libres de l’idéologie LGBT » ne sont en effet pas rares en Pologne, un phénomène que le gouvernement dominé par le PiS (parti Droit et Justice) ne décourage pas.

Via communiqué, les ministres-présidents évoquent également « des atteintes de plus en plus nombreuses à la liberté de la presse », autant d’exemples d’un pouvoir polonais « qui menacent les valeurs européennes et qui contreviennent au principe de l’État de droit ».