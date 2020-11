Climat - Elia identifie 3 leviers pour une adoption rapide et massive de la mobilité électrique

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Elia plaide en faveur de la mobilité électrique qu'elle qualifie, dans une note de vision publiée vendredi, de "levier le plus rapide et le plus impactant pour contrer le changement climatique". Elle identifie trois points d'action pour mieux aligner les secteurs de l'électricité et du transport, et ainsi permettre une adoption rapide par le plus grand nombre des véhicules électriques.

Par Belga