Le prix du porc à un plus bas historique

Les éleveurs porcins sont confrontés à un autre problème: une capacité d'abattage réduite dans les abattoirs en raison de la crise sanitaire. Les fermiers doivent donc garder leurs bêtes plus longtemps. Les cochons deviennent alors trop gras et la viande ne satisfait plus à tous les critères de qualité. Les éleveurs ne peuvent pas réclamer autant qu'en temps normal pour leurs bêtes. Bart Vergote craint que la capacité d'abattage ne baisse encore plus en fin d'année. Les éleveurs ne sauront plus quoi faire de leurs animaux.