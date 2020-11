Karim Belhocine avant SC Charleroi - Gand: «Rester dans ce peloton de tête le plus longtemps possible»

Le Sporting de Charleroi va se frotter à un gros morceau ce dimanche en début de soirée en recevant Gand. Car si les Gantois ont mal débuté la saison, leur noyau n’a pas tellement changé depuis la saison dernière. « Hormis Jonathan David, Gand a toujours le noyau qui lui a permis de terminer deuxième la saison dernière. C’est une équipe avec beaucoup de qualité et qu’il faut respecter. Il ne faut surtout pas croire qu’on doit être moins performant parce que Gand a eu des résultats moins bons cette saison », expliquait Karim Belhocine ce vendredi en début d’après-midi.

En tête aux points perdus, Charleroi voudra continuer son bon parcours. « J’espère qu’on va faire un bon match. On va essayer de rester dans ce peloton de tête le plus longtemps possible. On travaille pour que ce soit le cas. »

Alors que la sélection du coach carolo sera dévoilée ce samedi, il est déjà acté que Lukasz Teodorczyk, Ivan Goranov, Massimo Bruno, Cristophe Diandy et Jon Flanagan ne seront pas disponibles. Pour l’ancien joueur de Liverpool, c’est une question de temps puisqu’il était en manque de rythme au moment d’arriver.