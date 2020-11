Bpost demande aux consommateurs de venir chercher leurs colis eux-mêmes

Lire aussi Le coronavirus bouleverse la chasse aux jouets de Saint-Nicolas

Bpost a augmenté sa capacité de tri et de distribution pour la fin de l’année, traditionnellement chargée. L’entreprise se concerte en plus avec les boutiques en ligne pour adapter la capacité opérationnelle aux volumes escomptés. Mais les quantités attendues « sont largement dépassées depuis quelques semaines », explique Bpost. « De très nombreux commerçants et PME locaux se sont tournés vers l’e-commerce et nous confient dès lors désormais leurs colis en masse. »