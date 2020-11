Un camp virtuel a remplacé le traditionnel stage de fin d’année du Team Belgium

Le traditionnel stage de fin d’année du Team Belgium à Belek, en Turquie, n’a pas eu lieu cette année en raison de la crise du coronavirus. Afin de tout de même stimuler le sentiment de groupe, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a cependant organisé un camp virtuel cette semaine.

Pour ce stage, un environnement complet de « réalité virtuelle » avait été conçu, dans lequel les participants avaient l’occasion d’entrer en contact les uns avec les autres de manière informelle dans un environnement numérique Team Belgium.

Depuis cet « Home of Team Belgium » virtuel, qui comprenait une galerie d’athlètes et plusieurs vidéos et d’autres visuels, les athlètes pouvaient participer aux différentes séances d’information. Dimanche dernier, 120 personnes ont par exemple assisté à une présentation dans laquelle une mise à jour sur Tokyo 2020 a été donnée.