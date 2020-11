Les Prix FIFA Best Awards seront remis le 17 décembre lors d’une cérémonie virtuelle

La cérémonie des FIFA Best Awards se tiendra virtuellement le 17 décembre en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi la FIFA, l’instance mondiale du football. La FIFA a expliqué que les votes dans onze catégories, dont les plus importantes sont les Joueur et Joueuse de l’année, commenceront le 25 novembre et s’achèveront le 9 décembre.

Les meilleurs joueurs et entraîneurs seront déterminés par les votes combinés des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales, un suffrage en ligne parmi les supporters et les votes de plus de 200 représentants des médias.

La même procédure sera désormais utilisée aussi pour les meilleurs gardien et gardienne, a ajouté la FIFA. Les autres prix remis seront le Prix Puskas du plus beau but et celui du fair-play. Tant chez les messieurs que chez les dames, une équipe de l’année, le « FIFA FIFPRO World 11 » sera désignée.