Emmanuel André épingle Maggie De Block: «L’épidémie n’était pas son truc»

On n’avait pas de leadership de la ministre de la Santé (Maggie De Block, NDLR) » en début de crise du coronavirus, a déploré vendredi le professeur de la KU Leuven et micobiologiste Emmanuel André. Le premier porte-parole interfédéral Covid-19 était auditionné par la Commission spéciale chargée d’examiner la gestion de l’épidémie de COVID-19 par la Belgique. Selon lui, « l’épidémie n’était pas son truc ». Emmanuel André a longuement répondu aux questions des députés vendredi après-midi à la Chambre. Il a notamment déploré le manque de leadership et critiqué la structure institutionnelle de la Belgique. « On n’a pas vu un vrai leadership se créer » durant la première vague de l’épidémie de Covid-19, a-t-il déploré. « Ce qui est dommage. On aurait pu penser que la ministre fédérale de la Santé allait jouer ce rôle. Mais on a constaté que l’épidémie n’était pas son truc. Elle était plus dans une communication de justification qu’une communication de leadership. On a dès lors vu de nombreux experts prendre la parole alors qu’il était possible d’avoir une figure de leadership. »

Vers davantage de coopération Emmanuel André a plaidé pour davantage de coopération entre les différentes instances et les différentes disciplines : « le système n’était pas prêt pour gérer des flux rapides de patients. Il était performant pour faire de la surveillance de façon passive. Mais on ne doit pas mettre les mêmes outils en œuvre pour gérer une épidémie. »

Lire aussi Coronavirus: des pouvoirs spéciaux, non limités, à Bruxelles Selon lui, « ce qui est important, c’est d’avoir un système le plus large et le plus hétérogène possible car c’est ce qui fait sa force. Si on limite un système aux Régions, on va vers de nouveaux problèmes. Si on se tournait vers le niveau européen, on serait davantage capables d’amortir des chocs. »