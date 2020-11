Coronavirus - 125 postes pourvus dans les soins de santé en Wallonie en un mois

L'office wallon de l'emploi a contacté depuis la mi-octobre plus de 600 hôpitaux, maisons de repos et de soins, et centres de testing, tous confrontés à un important besoin de personnel pour faire face à la deuxième vague de coronavirus. Près de 800 postes à pourvoir ont été identifiés dans le secteur de la santé et de l'action sociale, notamment pour des fonctions d'aide soignant, infirmier, technicien de surface, éducateur et cuisinier. En un mois, 125 postes ont trouvé un candidat, annonce vendredi le Forem dans un communiqué.

Par Belga