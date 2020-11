Anderlecht: Kristian Arnstad (17 ans) prolonge son contrat jusqu’en 2023

Anderlecht continue à mettre en avant ses jeunes. Et à les prolonger pour plusieurs saisons. Ce vendredi, le club bruxellois a annoncé la prolongation de contrat jusqu’en 2023 de Kristian Arnstad, le jeune Norvégien de 17 ans. Cette saison, il n’a joué qu’une rencontre avec l’équipe première. C’était lors de la défaite à Bruges (3-0).

« Kristian a déjà sauté le pas vers l’équipe fanion en septembre, où il fait les progrès nécessaires, entraînement après entraînement. Il est bon au ballon, il dispose d’une vision du jeu et il joue avec une énorme grinta et mentalité de vainqueur, malgré son très jeune âge. Cette prolongation de contrat est donc une étape logique dans son développement ultérieur », a expliqué Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA par communiqué. Vincent Kompany, l’entraîneur des Mauves, était également ravi. « C’est vraiment la bonne décision, pour Kristian et pour le club. Kristian fait toujours preuve d’une excellente attitude pendant l’entraînement et il montre de grandes choses. Il mérite ce grand pas. »