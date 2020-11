Coronavirus: Francesco Totti a donné des nouvelles rassurantes sur sa santé

L’ex-international italien Francesco Totti a publié vendredi des nouvelles rassurantes sur sa santé. Via son compte Instagram, la légende de l’AS Rome a indiqué qu’il était remis de sa pneumonie due au Covid-19 et a remercié particulièrement les médecins qui l’ont suivi.

« Comme vous le savez, ces dernières semaines, je n’allais pas bien », a écrit l’ex-capitaine de la Roma dans un message illustré par une photo où il pose devant un arc-en-ciel. « Aujourd’hui, j’ai récupéré et je peux vous dire avec un certain soulagement que j’avais le Covid-19 et que ce n’était pas une promenade : la fièvre qui ne descend pas, le manque d’oxygène, les forces qui vous quittent. Le diagnostic a été un coup dur : une pneumonie due à une infection au coronavirus. Grâce à la rapidité du diagnostic, j’ai pu me soigner chez moi, 15 longs jours. »

Le mois dernier, Totti a perdu son père Enzo, 76 ans, victime du coronavirus.