Premier League: Timothy Castagne est prêt pour le duel contre Liverpool

Dimanche, Leicester City pourra compter sur Timothy Castagne contre Liverpool. Le latéral a manqué le dernier rassemblement des Diables Rouges en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’entraîneur Brendan Rodgers a confirmé la bonne nouvelle vendredi lors de sa conférence de presse.

Absent depuis fin octobre, Castagne a manqué les duels de l’Europa League à l’AEK Athènes (1-2) et à domicile contre Braga (4-0) et les matches de championnat à Leeds (1-4) et à domicile contre Wolverhampton (1-0). Il a aussi raté les trois rendez-vous gagnants des Diables Rouges à Louvain, le match amical contre la Suisse (2-1) et les duels de la Ligue des Nations contre l’Angleterre (2-0) et le Danemark (4-2).