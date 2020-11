Après deux années en Arabie Saoudite, la Supercoupe d’Italie se jouera à Reggio Emilia

La Supercoupe d’Italie, entre la Juventus, championne nationale, et Naples, vainqueur de la Coupe, se disputera le 20 janvier 2021 à Reggio Emilia, a annoncé vendredi la Lega Serie A, l’organe qui gère la première division italienne

Ces dernières années, la Supercoupe a régulièrement été jouée à l’étranger. Ainsi, depuis 2014, seule l’édition 2017, organisée à Rome, s’est tenue en Italie. Les deux dernières éditions ont été disputées en Arabie Saoudite. Le Qatar (2014 et 2016) et la Chine (2009, 2011, 2012 et 2015) ont aussi accueilli la compétition ces dernières années, tandis que les Etats-Unis (1993 et 2003) et la Libye (2002) ont également été hôtes de ce match.

Cette saison, retour en Italie donc, avec le Mapei Stadium-Stadio Città del Tricolore de Reggio Emilia comme théâtre de ce match, qui sera la revanche de la finale de la dernière Coupe d’Italie, remportée par Naples et Dries Mertens aux tirs au but (4-2, 0-0 après le temps réglementaire) contre la Juventus. La ’Vieille Dame’, battue 3-1 par la Lazio l’an passé, visera un 9e trophée, elle qui détient déjà le record de victoires. Naples tentera de remporter le trophée pour la troisième fois après ses succès en 1990 et 2014.