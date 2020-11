D1B: le Club NXT bat le Lierse (2-0) et signe sa première victoire

Le Club NXT aura dû patienter jusqu’à la 11e journée pour arracher sa première victoire en 1B Pro League vendredi face au Lierse (2-0). Thibo Baeten (35e) et Ignace Van der Brempt (71e) ont été les buteurs des espoirs brugeois, qui restent derniers malgré tout (7 points). Le Lierse fait également du surplace (10 points, 7e).

La première période de ce duel entre les deux derniers a été équilibrée mais sans ressort. Vu l’approche prudente du Lierse, le Club NXT a eu plus de possession de balle mais il n’a pas eu plus d’occasions que les ’Pallieters’. Les tirs au but ont été lierrois mais celui de Fessou Placca est passé au-dessus (14e) et celui peu puissant de Bob Straetman a été repoussé par le gardien brugeois Nick Shinton (31e). Le niveau de cette première période a légèrement été relevé par un service d’Amadou Sagna sur la tête victorieuse de Baeten (35e, 1-0).