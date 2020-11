Ligue 1: l’AS Monaco renverse le PSG à domicile (3-2)

Le Paris SG a perdu vendredi ses premiers points en championnat depuis plus de deux mois en s’inclinant à Monaco, vainqueur 3-2 après avoir été mené 2-0, à quatre jours de la réception de Leipzig au Parc des princes en Ligue des champions.

Les Parisiens avaient pourtant idéalement entamé ce match de la 11e journée de Ligue 1, grâce à un doublé de Kylian Mbappé en première période (24e et 36e s.p). Mais un autre doublé de Kevin Volland (51e et 64e) ainsi qu’un penalty de Cesc Fabregas (83e) ont renversé la vapeur en faveur de Monaco, qui s’empare provisoirement de la 2e place du classement (20 points) en attendant les matches de Lille, Lyon et Montpellier, prévus dimanche.

Le PSG, qui restait sur une série de huit victoires consécutives en championnat, conserve la tête du classement avec 24 points.