Coronavirus: le nombre de contaminations quotidiennes passe sous la barre des 4.000

Lire aussi Pourquoi il vaut mieux ne pas aller skier cette année

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue aussi de diminuer, de -29 %, et s’établit désormais à 344,3 par jour en moyenne (entre le 14 novembre et le 20 novembre). Le nombre total de personnes hospitalisées pour le coronavirus continue de reculer et s’élève désormais à 5.418 (-4 %), dont 1.249 patients traités aux soins intensifs (-3 %), selon