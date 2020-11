MLS: l’Impact de Thierry Henry et l’Inter Miami de Beckham éliminés en barrages des play-offs

Blaise Matuidi, milieu de terrain de l’Inter Miami, et Thierry Henry, entraîneur de l’Impact Montréal, ne disputeront pas les play-offs du championnat nord-américain MLS, respectivement éliminés en barrages par le Nashville SC (3-0) et New England Revolution (2-1), vendredi.

À Foxborough (Massachusetts), c’est au bout des cinq minutes d’arrêts de jeu que l’espoir d’une qualification s’est envolé pour l’Impact, lorsque Gustavo Bou a ajusté une belle frappe à l’entrée de la surface, hors de portée du gardien Clément Diop, qui venait de sauver les siens à plusieurs reprises. Ce but victorieux est venu récompenser la domination totale de New England, durant le dernier quart d’heure.