Premier League: Manchester United victime d’une cyber-attaque «sophistiquée»

Le club a ajouté qu’il n’était pas « actuellement au courant » de violations des données concernant les fans et les clients.

Manchester United a déclaré que ses « cyberdéfenses » ont identifié une « opération sophistiquée menée par des cybercriminels organisés » et a fermé les systèmes concernés pour « contenir les dégâts et protéger les données ».

Le club de Premier League Manchester United a déclaré vendredi qu’il a subi une cyber-attaque « sophistiquée » sur ses systèmes informatiques. Dans un communiqué, le club a déclaré qu’il « a pris des mesures rapides pour contenir l’attaque et travaille actuellement avec des conseillers experts pour enquêter sur l’incident et de minimiser la perturbation informatique en cours ».

« Tous les systèmes critiques nécessaires pour que les matchs aient lieu à Old Trafford restent sécurisés et opérationnels et le match de demain (ce samedi 21h00) contre West Bromwich Albion aura lieu », précise le communiqué.