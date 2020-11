Immobilier: même confinés, les Belges achètent toujours en Espagne

Dans le tumulte des relâchements-resserrements, aménager son quotidien n’a rien eu de simple ces derniers mois. Au-delà de ce que « dit le droit » à tel ou tel moment – ce qui n’est non plus rien moins que simple à déterminer –, la plupart d’entre nous avons fait constamment usage de notre « liberté de fait ». Cette liberté nous conduit à déterminer et réévaluer en permanence nos entre-deux raisonnables : entre respect total des consignes et infraction punissable, entre risque zéro et irresponsabilité, etc. L’histoire est tout autre pour les citoyens, handicapés ou âgés, qui vivent dans l’un ou l’autre type d’institutions d’hébergement (on parle, dans le jargon technique, de « personnes institutionnalisées »). Là, les règles s’appliquent plus pleinement : les consignes fédérales, exprimées par recommandations du Conseil national de sécurité puis du Comité de...