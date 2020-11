Le Belge n’est plus l’Européen le plus flashé en France

L’année dernière, 295.899 contraventions ont été envoyées à des conducteurs belges au titre du contrôle automatisé par les autorités françaises, rapportent samedi les journaux du groupe Sudpresse. C’est une baisse de 29 % par rapport à 2018, année lors de laquelle la Belgique était le pays d’Europe dont les ressortissants se faisaient le plus flasher sur les routes de France, avec 416.676 infractions.

A 12,6 millions, le nombre d’avis de contravention initiaux envoyés aux Français et aux étrangers a quant à lui reculé de 10,8 % par rapport à 2018. En cause : la durée de vie des appareils et le vandalisme.

Les Allemands, dont le pays est le quatrième le plus verbalisé (249.291 contraventions), sont dans la même proportion que la Belgique avec -27,8 %. Par contre, les Néerlandais (5e avec 206.103 contraventions) font mieux (-37,4 %), tout comme les Italiens -39,7 % (6e avec 195.160).