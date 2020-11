Quinze cas positifs au coronavirus: la photo du barbecue d’équipe de la sélection uruguayenne qui fait polémique

Quinze joueurs de l’équipe nationale uruguayenne ont été testés positifs au coronavirus en retournant dans leur club suite à la trêve internationale. Les deux joueurs de l’Atlético Madrid, Luis Suarez et Lucas Torreira, en font partie et seront absents pour le choc contre le Barça ce samedi.

Une situation qui ne plaît pas du tout au président du club madrilène, Enrique Cerezo, qui dénonce notamment une photo sur laquelle on aperçoit les joueurs de la sélection uruguayenne organiser un barbecue d’équipe sans respecter les distances de sécurité. « Nous sommes tristes et inquiets. D’autant plus que Luis et Lucas sont en bonne forme. C’est difficile d’imaginer qu’ils ne peuvent pas jouer », a déclaré Enrique Cerezo à la radio espagnole El Larguera. « Ce sont les mêmes contrôles qu’ils reçoivent ici en Espagne. Mais quand je regarde ce genre des photos, il n’était question d’aucun contrôle des mesures de précaution. Nous avons pris des risques avec les joueurs, et maintenant ils ne sont plus là », a-t-il conclu.