La nomination de Thierry Smets en tant que CEO de NewB approuvée (2)

Âgé de 57 ans, Thierry Smets affiche plus de 30 années dans le secteur bancaire (Générale de Banque, Banque Nagelmackers, Puilaetco Dewaay). Fin 2011, il est devenu CEO de la banque Puilaetco Dewaay, qu'il avait intégrée en 2004. Il a quitté son poste début 2018.

Thierry Smets succèdera à Tom Olinger, qui avait annoncé en mars vouloir démissionner de son poste de CEO, qu'il exerçait depuis 2017, pour "poursuivre de nouveaux projets personnels et familiaux".

Thierry Smets a par la suite co-fondé StarTalers, une startup dont la mission est "d'aider les femmes à acquérir leur autonomie financière en leur donnant les mêmes cartes que celles dont disposent les hommes". L'homme est également administrateur et président du comité d'audit de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles.

"Je me réjouis de rejoindre NewB et d'ainsi pouvoir mettre les 30 années d'expérience bancaires au service d'un projet qui vise à changer la banque pour de bon", a déclaré le nouveau CEO.

Les coopérateurs ont également voté pour la prolongation de six ans du mandat d'administrateur de Bernard Bayot, président du CA et l'un des visages historiques de NewB. La nomination de Tom Olinger en tant qu'administrateur non exécutif a également été approuvée.

Enfin, l'AG a voté en faveur du projet de charte sociale et environnementale de la banque coopérative. NewB en a aussi profité pour annoncer sa collaboration avec Oxfam pour la distribution de son Digipass. "L'appareil permettra aux personnes ne disposant pas d'un smartphone de se connecter à la banque en ligne. Il sera disponible dans les magasins Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Magasins du Monde et Oxfam Solidariteit partout dans le pays."

Près de 1.600 coopératrices et coopérateurs ont participé et voté lors de l'assemblée générale, diffusée en streaming.

Si la coopérative commercialise déjà plusieurs produits d'assurances, le lancement de services bancaires est également en cours, avec 5.743 coopératrices et coopérateurs qui participent à la phase de lancement de la banque. Les comptes seront ouverts progressivement dans les prochaines semaines. L'accès au grand public est prévu début 2021, précise NewB.