ATP Finals: Thiem bat Djokovic et se qualifie pour la finale

Vainqueur du dernier US Open, le droitier de Wiener Neustadt a sauvé trois balles de break dans le 2e set, dont deux pour forcer le jeu décisif. Les deux joueurs se sont âprement disputé le gain du set. Thiem a loupé quatre balles de match, dont une double faute, avant de voir ’Nole’ conclure sa quatrième balle de set pour relancer la partie.

Décidément extrêmement serré, ce 12e duel entre les deux hommes s’est joué dans un nouveau jeu décisif après un set sans aucune balle de break. L’Autrichien de 27 ans a commis plusieurs fautes directes, voyant Djokovic s’envoler à 4-0. Avec pugnacité et combativité, il a aligné six points pour mener 6-4 avant de conclure sur sa 6e balle de match. Thiem retrouve la finale du Masters un an après avoir été battu par le Grec Stefanos Tsitsipas.