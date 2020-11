Un ferry s’échoue entre la Suède et la Finlande avec 430 personnes à bord

Un ferry de la compagnie finlandaise Viking Line s’est échoué samedi après-midi dans un archipel situé en mer Baltique entre la Suède et la Finlande et les 430 personnes à son bord devront passer la nuit à bord en attendant d’être évacuées, a-t-on appris auprès de l’armateur et des secours.

Le « Grace », qui reliait Stockholm au port finlandais de Turku, a touché la rive vers 14h15 locales (13h15 heure belge) pour une raison encore indéterminée peu avant une escale à Mariehamn, dans l’archipel autonome des îles Aland, ont expliqué les garde-côtes finlandais.