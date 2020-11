Donald Trump fait une courte apparition au G-20 et puis s’en va jouer au golf

Selon un délégué ayant accès aux échanges fermés à la presse, « son discours a consisté à dire qu’il avait fait un travail absolument incroyable pendant son mandat, sur le plan économique et face à la pandémie ». « Il n’a pas dit un mot sur l’international », a assuré cette source.

Selon un deuxième participant, Donald Trump aurait déclaré, lors de cette première session du sommet pendant laquelle diverses prises de parole de dirigeants se sont succédé : « Ce fut un honneur de travailler avec vous et je me réjouis de travailler avec vous à l’avenir et pour une longue période ».