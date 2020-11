Daniel Renders, ancien adjoint à Anderlecht: «La fin de match? C’est là que se fait le résultat»

« Un cap à passer »

« Un match de foot dure près de 95 minutes si on tient compte des arrêts de jeu. Et c’est justement là où il faut faire le résultat. C’est pour ces dernières minutes qu’il faut préparer les gars tactiquement et mentalement. Si on n’est pas prêt, on commet des erreurs tactiques et individuelles. Et ce n’est alors pas comme cela que tu t’approches du top. D’ailleurs, lorsque j’ai quitté le club en fin de saison dernière, j’ai dit à Herman Van Holsbeeck qu’il allait falloir des années avant qu’Anderlecht ne redevienne champion. Cette saison, d’après moi, ce serait déjà un grand succès s’il pouvait terminer dans le top 4 et être européen. Mais pour y parvenir, cela passera par des victoires dans des matches comme face au Beerschot ce dimanche. »