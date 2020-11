Coronavirus: Portugal, Espagne, France… le point sur la pandémie en Europe

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 254.424 morts. Ils sont suivis par le Brésil (168.613 morts), l’Inde (132.726), le Mexique (100.823) et le Royaume-Uni (54.286).

France : pic sans doute franchi

Le pic de la deuxième vague en France a vraisemblablement été franchi, a dit vendredi l’agence sanitaire Santé publique France, appelant toutefois à maintenir les « mesures de prévention ». Un responsable a évoqué une « sortie du tunnel » avec l’arrivée prochaine des vaccins.

Espagne : une deuxième vague très forte

Avec plus de 42.000 décès et plus de 1,5 million de cas, selon le bilan annoncé jeudi soir, l’Espagne est l’un des pays européens qui a été atteint le plus durement par la pandémie de coronavirus.

Confronté, comme les autres pays européens, à une deuxième vague très forte, le gouvernement socialiste a décrété le 25 octobre un état d’urgence sanitaire et un couvre-feu pour une durée de six mois. Dans un pays où la santé publique relève de l’autorité des régions, dont l’autonomie est très ample, les restrictions varient d’un endroit à l’autre.

Globalement, les mesures semblent toutefois commencer à porter leurs fruits, l’incidence du virus baissant dans la plupart des régions.

Italie : dépistage régional

La région italienne autonome du nord de l’Italie Trentin-Haut-Adige, classée en « zone rouge », a entamé une campagne massive de dépistage qui durera jusqu’à dimanche, dans le but de tester 70 % de sa population sur une base volontaire.