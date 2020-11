Karim Belhocine prudent avant le prochain match de Charleroi: «Il ne faudra surtout pas prendre Gand de haut»

« Cela reste une équipe composée de beaucoup de joueurs de qualité. À l’exception du départ de Jonathan David, elle n’a d’ailleurs presque pas changé par rapport à la saison dernière. C’est une formation qu’on respecte. Il ne faudra surtout pas croire que, parce qu’elle a fait de moins bons résultats en ce début de saison, on pourra se permettre d’être moins performant et de la prendre de haut. Au contraire, on se devra d’être concentré. »

« À la fin, Gand sera là »

Et celui qui a terminé sa carrière de joueur sur un titre de champion de Belgique avec La Gantoise en 2015 sait que son adversaire dominical finira bien par se réveiller, en espérant bien sûr que ce ne soit pas face à ses Zèbres. « À la fin, Gand sera là, de toute façon. De notre côté, j’espère qu’on continuera à faire de bons matches et ce dès dimanche, pour essayer de rester dans ce peloton de tête et d’y rester le plus longtemps possible, le temps que quelque chose se dessine. On y travaille chaque jour mais c’est un championnat très serré avec des équipes qui font de belles choses et on va s’efforcer de tout faire pour rester en haut. Et quand je dis « en haut », je ne parle pas de la première place mais bien des premières positions. »