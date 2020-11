Hélicoptères, une centaine de policiers mobilisés…: ce qu’il se passe en province du Luxembourg (vidéo)

Des contrôles de police seront organisés samedi soir et la nuit prochaine dans toute la province du Luxembourg, à l’occasion d’une vaste opération de police intégrée. L’objectif est triple : assurer la visibilité de la police, veiller au respect des mesures contre le coronavirus et du couvre-feu et travailler sur les phénomènes de criminalité classique.

« L’objectif est triple », explique Christophe Brück, commissaire divisionnaire à la police fédérale. « Être visible en province du Luxembourg, que ce soit au niveau des autoroutes, des réseaux secondaires et des centres-villes et ce dans un but de prévention et de dissuasion. Veiller au respect des mesures sanitaires et du couvre-feu. Et enfin, travailler sur les phénomènes classiques tels que les vols, les stupéfiants et la sécurité routière. »