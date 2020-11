Kevin De Bruyne «fatigué» et perdu avec l’arbitrage: «Honnêtement, je ne connais plus les règles» (vidéo)

Le journaliste s’étonne, estimant que c’est « inquiétant de voir que les joueurs ne connaissent pas les règles ». « Cela fait douze ans que je suis professionnel et les neuf premières années, il n’y avait pas de changement de règle », lui répond De Bruyne. « Ces trois dernières années, il y en a eu beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça au football, qui est un si beau jeu. Je pense que les gens qui font les règles devraient être des gens qui participent au jeu ».

Autre point de discussion ces dernières semaines : l’enchaînement des matches. Les joueurs n’ont eu que très peu de repos depuis la reprise en juin dernier avec pour conséquence, de plus en plus de blessures et de footballeurs visiblement fatigués comme De Bruyne lui-même. Interrogé sur cette « énergie différente » qui caractérise la saison en cours, le milieu de terrain de Manchester City avoue qu’il n’est « pas surpris ». « On a eu à peu près sept jours de pré-saison. J’ai joué avec l’équipe nationale après un seul entraînement. À quoi doit-on s’attendre de notre part ? Parfois, nous sommes fatigués. »