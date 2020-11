Alexander De Croo: «Ou on casse cette troisième vague ou on fait le lit de cette troisième vague»

Dans l’émission dominicale de ‘C’est pas tous les jours dimanche’ sur RTL-TVI, il a précisé que « des mesures contraignantes » seront toujours d’application. « Il y a deux phases : contenir ou maîtriser. Vous ne devez pas être un virologue pour comprendre que ces fêtes peuvent être un risque majeur, la dernière chose qu’on veut c’est se mettre en péril pendant cette période. Ou on casse cette troisième vague ou on fait le lit de cette troisième vague. »

Sur la possibilité d’avoir des invités les soirs de réveillon, Alexander De Croo donne des précisions à nos confrères de RTL TVI : « Ça m’étonnerait qu’on le fasse, on sait que c’est le milieu social qui mène aux contaminations. Je comprends que pour les personnes seules ce sera une période difficile mais on demande de passer ce cap. » Il confirme que pour sa part, il fêtera les réveillons avec son foyer uniquement.

Le Premier ministre a également « déconseillé vivement » les départs en vacances, et a demandé « d’arrêter de toujours vouloir trouver une échappatoire aux règles. »

Ouverture des magasins

Sur la VRT, il a également rappelé que les mesures actuelles permettent d’inviter une personne. Par ailleurs, en ce qui concerne le prochain Comité de concertation attendu vendredi prochain, il a annoncé que la réouverture des magasins non-essentiels et les musées étaient sur la table : « On va discuter des magasins non-essentiels et des musées cette semaine, mais il faudra voir si c’est responsable de faire quelque chose et sous quelles conditions. »

« J’aimerais bien donner de la perspective, mais donner des faux espoirs c’est pire » a-t-il commenté dans « C’est pas tous les jours dimanche », refusant de s’avancer sur une ouverture possible dès le 14 décembre.

Lire aussi Problèmes de livraison: la ministre et le commerce mettent la pression sur bpost

Pour la réouverture des restaurants, le Premier ministre n’a « pas d’idée » d’une date mais a confirmé que ce ne sera pas pour 2020.

« Si vous achetez en ligne, faites-le surtout sur les sites belges. Je demanderai à tous les Belges de montrer un peu de soutien, de sympathie pour nos entreprises. Il faut aussi que Bpost puisse s’adapter. »