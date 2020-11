Hannes Delcroix après la défaite d’Anderlecht au Beerschot (2-1): «Dommage que le match n’a pas duré quelques minutes de plus»

Le Sporting d’Anderlecht a concédé sa deuxième défaite de la saison ce dimanche, battu 2-1 au Beerschot. Longtemps dominés, les Mauves sont parvenus à reprendre le dessus au fur et à mesure du match, réduisant l’écart à trois minutes du terme. Un réveil trop tardif pour espérer décrocher au moins le partage.

« Le bloc du Beerschot était bien en place en première période », a confié Hannes Delcroix au micro d’Eleven à l’issue de la rencontre. « Mais en 2e on s’est montré plus dangereux en mettant plus le pied sur le ballon. En fin de match on a pu s’approcher du but, mais on a eu difficile à trouver des solutions. Dommage que le match n’a pas duré quelques minutes de plus. Ce qu’on doit améliorer ? Garder le ballon plus longtemps, rester concentré, et évidemment : marquer plus sans encaisser. »