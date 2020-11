Hockey sur gazon: La Gantoise prend la tête, premier succès de la saison pour Namur

Sous les yeux du sélectionneur national, Shane McLeod, les protégés de Jean Willems contrôlaient les échanges et obtenaient une nouvelle possibilité mais le tir de Jérémy Wilbers n’était pas assez puissant. Peu après le quart d’heure, les Bruxellois réagissaient enfin mais Facundo Callioni ne pouvait reprendre le centre de Manu Stockbroekx. La partie était plus ouverte et William Ghislain était proche de doubler l’avance des siens mais son tir en revers passait à côté du but. Tomi Domene obtenait un premier penalty mais sans succès. L’Argentin n’était pas plus en veine plus tard quand il plaçait à côté de la cage brabançonne.

Orée – Waterloo Ducks : 0-3 . Pour le retour à la compétition, les Brabançons devaient éviter le piège de l’Orée qui souhaitait reprendre sa marche en avant après avoir été défait au Léopold juste avant l’interruption du championnat. Un match particulier pour Xavier de Greve et John-John Dohmen qui accueillaient leur ancien club dans le duel au sommet de cette 9e journée. Et dès le coup d’envoi, ce sont les visiteurs qui se montraient les plus entreprenants avec une tentative de Tommy Willems. Et dès la 8e minute de jeu, le Watducks prenait l’avance au marquoir sur une phase de penalty bien conclue par Elliot Van Strydonck.

A la 37e minute, le Watducks inscrivait le numéro 2 sur une phase de penalty conclue, cette fois-ci, par Nicolas Dumont. L’Orée jouait bien et contrôlait le jeu mais ne parvenait pas à matérialiser cela au marquoir malgré 2 nouveaux penalty dont un frappait le poteau au plus grand désespoir de Tomi Domene. Les visiteurs étaient redoutables en contre. Et après un nouveau tir en revers de William Ghislain, c’est Louis Capelle qui fiait le score final à 0-3. Un 6e succès important qui permet à Waterloo de revenir à un petit point de son adversaire du jour au classement.

Gantoise – Antwerp : 6-2 . Les Flandriens ont remporté un 7e succès en 8 rencontres (ils doivent encore affronter Namur en match d’alignement) et ils demeurent la seule équipe invaincue de la décision d’honneur après avoir battu sèchement les Anversois dans un duel à sens unique. Après 6 minutes, les joueurs de Pascal Kina menaient d’ailleurs déjà 2-0 après les buts de François Goyet et Juan Saladino. Hamish Imrie rendait le sourire aux visiteurs mais Leandro Tolini redonnait de l’air aux locaux sur penalty. En seconde période, c’est Alex de Paeuw qui s’offrait un triplé et qui asseyait définitivement la victoire des nouveaux leaders de la DH. Le but de Milan Van Baal ne comptait que pour les statistiques. L’Orée, qui accueillera les Gantois, samedi prochain, dans le cadre du double week-end (28-29/11) est d’ores et déjà prévenu. Le club de Woluwé-St-Pierre devra retrouver de sa superbe s’il veut réussir à inquiéter l’un des principaux candidats au titre.

Braxgata – Racing : 2-0. La situation se complique pour les Bruxellois qui ont enregistré un 5e revers en 7 rencontres lors de leur visite à Boom. L’équipe locale a joué juste et elle a assuré sa victoire en première période avec des buts de Loïck Luypaert (25e) et de Nelson Onana (26e). Le Racing devra corriger le tir le week-end prochain et tenter d’empocher les 6 points en jeu même s’il recevra, dimanche, le Watducks lors d’un duel qu’il ne pourra absolument pas perdre !

Louvain – Herakles : 1-1. Les Universitaires peuvent sérieusement se mordre les doigts après ce partage face à une équipe anversoise pour le moins déforcée avec 5 absents. Les visiteurs ont même dû faire appel à… Xavier Reckinger, actuel sélectionneur de l’équipe nationale féminine allemande, mais qui évolue toujours en équipe 6, à Lier, pour compléter leur équipe. Pourtant, cela avait bien démarré pour les Brabançons qui prenaient le contrôle des opérations dès la 16e minute grâce à Lucas Vila. Mais en toute fin de rencontre, c’est finalement Simon Van Diest qui offrait un point miracle à l’Herakles qui reste ainsi au contact du top 8 avec un match de moins.

Old Club – Namur : 2-3. Les 2 clubs wallons avaient naturellement pointé ce rendez-vous particulier puisque c’est la toute première fois de leur histoire qu’ils se rencontraient en division d’honneur. Un match capital pour les 2 équipes qui n’avaient toujours pas réussi à arracher le moindre point depuis l’entame de la saison. Et ce sont finalement les Namurois qui sont parvenus à émerger et qui engrangent ces 3 points très importants. Il ne fallait pourtant que 6 minutes à Leopold Langen pour ouvrir le score pour les Liégeois. Mais au quart d’heure, Alexandre Willemart égalisait méritoirement. En seconde période, Leopold Langen remettait le couvert et redonnait l’avance à l’équipe locale. Mais la joie était de courte durée puisque Barthélémy Destrée remettait les 2 équipes au coude-à-coude moins de 3 minutes plus tard. Et c’est finalement à la 52e minute que Gilles Jacob, qui effectuait son grand retour en équipe première pour l’occasion, comme d’ailleurs le gardien Harold D’Hayer, qui faisait exploser de joie le banc namurois et qui offrait ce succès tant convoité aux Escargots.

Beerschot – Daring : 3-3. Mauvaise opération pour les Anversois qui ont été surpris par des Molenbeekois très accrocheurs comme à leur habitude. Les visiteurs n’ont jamais baissé les bras et ils sont, à chaque fois, parvenus à recoller au score alors que le Bee semblait pouvoir prendre le large. Roman Duvekot avait montré le chemin à suivre dès la 6e minute avant que Joaquin Coelho n’égalise (18e). Arthur De Sloover redonnait ensuite le sourire aux siens juste avant la pause. Mais les Bruxellois restaient dangereux et Daniell Bell faisait 2-2 sur penalty (52e). Et lorsque Gaëtan Perez inscrivait le numéro 3, il pensait avoir accompli le plus difficile mais c’était sans compter sur François Sior qui permettait au Daring d’arracher un 2e partage et surtout de prendre, au passage, son 8e point de la saison.