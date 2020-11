Euro 2022 de basket: 14 Belgian Lions à Vilnius

Van Rossom et Bako engagés en Euroleague, et par conséquent non-libérés par leur club, Serron, Tabu, Salumu et Boukichou blessés, ainsi que De Zeeuw sur le point de s’engager à l’Hapoël Holon, mais à condition de s’y présenter dès ce dimanche soir et dès lors autorisé par le staff à quitter les Lions, c’est une équipe nationale très expérimentale qui s’envole ce lundi matin pour Vilnius.

La Belgique y poursuit, sous bulle et à huis clos, face à la Tchéquie vendredi et la Lituanie dimanche, les qualifications pour l’Euro 2022 entamées par deux succès il y a un an. A considérer qu’il n’y ait aucun cas positif au Covid lors du test prévu mardi, le coach Gjergja devra déterminer sa sélection de douze parmi les 14 joueurs à sa disposition, dont les deux novices, Michael Gilmore et Andy Van Vliet, outre Thomas Akyazili, Manu Lecomte, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Retin Obasohan, Kevin Tumba, Hans Vanwijn, Alex Libert, Vrenz Bleijenbergh, Vincent Kesteloot, Haris Bratanovic et Leander Dedroog.