D1B: Seraing n’y arrive pas et partage à Westerlo (1-1)

Le FC Seraing n’a toujours pas renoué avec la victoire dimanche à Westerlo lors du dernier match de la 11e journée du championnat de 1B Pro League (1-1). Westerlo a ouvert la marque par Igor Vetokele sur penalty (71e, 1-0) et les Métallos ont égalisé par Amadou Ndiaye (87e, 1-1). Au classement, Seraing, qui n’a pris qu’un point sur neuf, reste deuxième avec 19 points, à 7 longueurs de l’Union Saint-Gilloise. Quant à Westerlo, il fait partie d’un quatuor à 15 points (6e).

Dans l’après-midi, l’Union Saint-Gilloise a confirmé son statut de leader en battant 2-1 le RWDM, qui lui avait infligé sa seule défaite (3-1), le 26 septembre. Brighton Labeau (48e, 1-0) et Casper Nielsen (72e, 2-1) ont signé cette sixième victoire d’affilée des Unionistes. Le RWDM, qui a provisoirement égalisé par Leonardo Rocha (69e, 1-1), reste 3e (15 points).

Samedi, Deinze et Lommel se sont quittés sur un partage 1-1. Kevin Kis (24e, 0-1) a donné l’avantage à Lommel et Lennart Mertens (72e, 1-1) a fait e sorte que les deux équipes restent côte à côte au classement : Deinze (15 points, 4e) et Lommel (15 points, 5e).