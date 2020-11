Coronavirus: les contaminations passent sous la barre des 4.000 (infographie)

Il y a désormais moins de 4.000 contaminations au Covid-19 par jour en Belgique. Mais 5.024 personnes sont encore hospitalisées pour le coronavirus en ce moment, dont 1.194 patients traités aux soins intensifs (-1% par rapport à dimanche), selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés lundi.

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue aussi de diminuer, de -34%, et s’établit désormais à 304 par jour en moyenne (entre le 16 novembre et le 22 novembre).