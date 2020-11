Coronavirus: les règles de testing changent à nouveau, tout ce qu'il faut savoir

À partir de ce lundi, les contacts à haut risque sans symptômes seront à nouveau testés. Ces personnes peuvent prendre eux-mêmes un rendez-vous au centre de test, sans l'intervention d'un médecin généraliste. Toutefois, les tests ne peuvent être effectués que le septième jour après le dernier contact à haut risque.

Le 21 octobre, il a été décidé dans notre pays de ne tester que les personnes présentant un ou plusieurs symptômes du Covid-19. Cette décision a été prise parce que les laboratoires ne pouvaient plus suivre. En conséquence, le nombre de tests dans notre pays est passé de plus de 80 000 par jour à environ 28 000. En attendant, les laboratoires sont mieux armés et la capacité de test peut être augmentée. Le week-end dernier, la conférence interministérielle des ministres de la Santé a donc décidé de tester à nouveau les contacts à haut risque asymptomatiques à partir du 23 novembre.