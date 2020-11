Des voitures hybrides rechargeables polluent bien plus qu'annoncé par les constructeurs

Lors de tests en conditions réelles, les émissions de CO2 de trois des modèles les plus populaires en 2020 ont dépassé ce qui avait été annoncé, à l'instar d'autres recherches sur d'anciens véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR).

Lors de tests effectués dans des conditions optimales et avec une batterie chargée à plein, la BMW X5, la Volvo XC60 et le Mitsubishi Outlander ont ainsi émis entre 28 et 89% de CO2 de plus que ce qui avait été annoncé. Avec une batterie vide, ces voitures ont émis trois à huit fois plus de CO2 que les valeurs officielles. Et, lors d'une conduite en mode recharge de batterie, qui pourrait devenir plus courante puisque les conducteurs l'utilisent avant de passer en mode électrique dans les zones à faibles émissions, les chiffres étaient alors trois à douze fois supérieurs, pointe T&E.