Maxime Prévot: «Il faut des repas de famille pour Noël»

« On est à nouveau une guerre en retard »

Selon le Namurois, c’est une « bonne chose » que les tests sont à nouveau disponibles pour les asymptomatiques, dès ce lundi. Cependant, quant au reste de la stratégie mise en place par la Belgique pour lutter contre le Covid-19, Maxime Prévot craint que le manque d’anticipation lors de la première et la deuxième vague se reproduise lors de la campagne de vaccination face au coronavirus. « On est à nouveau une guerre en retard », a-t-il déclaré. Selon le démocrate humaniste, « il n’y a pas besoin d’avoir les vaccins dans nos frigos, pour préparer la vaccination ». Maxime Prévot pointe d’ores et déjà le manque de seringues.