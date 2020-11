Coronavirus - Le groupe de construction CFE a vu son chiffre d'affaires se redresser au 3e trimestre

Après neuf mois, le chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe CFE s'élève à 2,4 milliards d'euros, soit 12,8% de moins qu'il y a un an. Début juillet, les recettes étaient encore inférieures de plus de 19%. Mais, fin septembre, le carnet de commandes avait augmenté de près de 7% pour atteindre plus de 5,5 milliards d'euros.

L'entreprise de dragage DEME est la plus grande filiale de CFE. Après trois trimestres, le chiffre d'affaires s'y élevait à 1,68 milliard d'euros (-16,9%). Toutefois, "au troisième trimestre, l'activité a fortement rebondi par rapport au premier semestre", explique CFE dans un communiqué de presse. "Les conséquences de la pandémie continuent à perturber les activités de DEME, notamment en termes de rotation des équipages et de personnel expatrié. Néanmoins, la situation s'est généralement améliorée par rapport au deuxième trimestre".