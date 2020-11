Mikel Arteta fustige Nicolas Pépé, exclu pour un coup de tête sur un adversaire: «C’est inacceptable» (vidéo)

Arsenal et Leeds se sont quittés sur le score vierge de 0-0 ce dimanche lors de la 9e journée de Premier League. Un point chanceux pour les Gunners qui sont parvenus à contenir les assauts des hommes de Marcelo Bielsa malgré une infériorité numérique dès la 50e minute. En effet, Nicolas Pépé a été exclu pour avoir assené un coup de tête à Ezgjan Alioski. Une attitude qui n’a pas plu du tout à son entraîneur Mikel Arteta.

« C’est inacceptable », a réagi le coach des Londoniens à l’issue de la rencontre, indiquant qu’il en a parlé avec Pépé. « À ce niveau, on ne peut pas faire ça. Nous connaissions l’intensité, l’agressivité et à quel point ils sont vivants dans chaque situation et vous devez faire avec. »

Avec des résultats peu rassurants, une décevante 11e place au classement général et une attaque qui n’a planté que neuf buts, l’entraîneur des Gunners n’avait pas besoin de devoir, en plus, serrer la vis niveau discipline.