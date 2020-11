Classement ATP: Goffin finit 2020 en 15e position, Medvedev conforte sa 4e place après sa victoire au Masters

Le Russe Daniil Medvedev, victorieux du Masters dimanche à l’O2 Arena de Londres, a conforté sa 4e place au classement mondial de l’association des joueurs de tennis (ATP), publié lundi et qui clôture l’année 2020.

Très peu de changements sont donc intervenus, dont aucun parmi les 99 premiers. Absent du Masters pour cause de blessure, le Suisse Roger Federer complète le top 5 devant le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e, vainqueur l’an dernier du Masters, mais qui n’a pu émerger cette fois de la phase de groupe de ce tournoi rassemblant les 8 meilleurs joueurs de la saison.

Côté belge encore, Kimmer Coppejans a perdu deux places et est classé 179e. Le top 3 belge est complété par Ruben Bemelmans, toujours 227e à l’ATP.

Dans le classement du double, Joran Vliegen, 36e, et Sander Gillé, 40e, conservent leurs positions respectives. Le meilleur joueur de double est le Colombien Robert Farah.

Reprise incertaine

Il ne reste plus de tournois programmés cette année. La reprise devrait se faire en Australie au 1er janvier, mais la situation reste très incertaine. Même l’Open d’Australie, premier rendez-vous du Grand Chelem, du 18 au 31 janvier, reste en suspens en raison de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences.

Le directeur général de la fédération australienne souhaitait une arrivée des joueurs en Australie mi-décembre afin qu’ils puissent effectuer leur quarantaine de 14 jours avant de participer aux tournois de préparation au Grand Chelem. Mais ce projet a été remis en question par le Premier ministre de l’État de Victoria, Dan Andrews, rappelant que Melbourne, au coeur de la deuxième vague épidémique en Australie, venait à peine d’émerger de longs mois de confinement.

Dan Andrews souhaiterait que les joueurs n’arrivent qu’à partir de début janvier, ce qui rendrait pratiquement impossible la tenue de l’ATP Cup et de plusieurs autres tournois préparatoires à Melbourne.

Il n’est pas non plus certain que les joueurs soient autorisés à s’entraîner durant leur période de quarantaine.