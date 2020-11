«Eden Hazard est toujours porté disparu»: le Diable rouge du Real Madrid peine à convaincre la presse espagnole

Eden Hazard était de retour sur le terrain samedi pour le match du Real Madrid face à Villarreal qui s’est conclu sur le score de 1-1. Malgré quelques belles actions, le Diable rouge n’a véritablement pas brillé. De quoi lui attirer une nouvelle salve de critique de la part de la presse espagnole.

« Le retour d’Eden Hazard suscite toujours des attentes et beaucoup d’espoirs, car il est le dernier gros transfert du Real Madrid », écrit Marca. « Mais la réalité s’adapte rarement aux rêves. On n’a pas vu le meilleur Hazard face à Villarreal. Il est clair qu’il manquait de rythme. Il trouvait toujours une solution balle au pied, mais avec le manque de vitesse et l’absence de cette étincelle, il se contentait du chemin facile en donnant à son coéquipier le plus proche. Il a eu tendance à abuser du jeu horizontal. » Même si le journal madrilène reconnaît que le Diable revenait cette fois d’une quarantaine qui l’a empêché de s’entraîner normalement, il pointe tout de même que le Belge « tarde à nouveau à se montrer en cette 2e saison au Real. »