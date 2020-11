Yves Van Laethem: «N’attendez pas d’avoir de la fièvre pour penser au Covid»

Le Centre de crise a tenu sa conférence de presse ce lundi matin. «Tous les indicateurs continuent d’évoluer favorablement, mais le poids sur les soins hospitaliers reste extrêmement lourd, et ça ne fait que quelques jours que nous sommes en dessous des chiffres du premier pic», explique Yves Van Laethem.

«Ceci nous situe mieux au classement européen, nous somme à la 18ème place sur 31 pays, entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, remarque l’expert. Nous sommes aussi mieux situés que la France, une position moins douloureuse que ce que nous avons déjà vécu.»

Moins d’un patient sur deux a de la fièvre

Le Centre de crise a voulu insister sur un point important concernant les symptômes du coronavirus: «Un certain nombre de patients attendent d’avoir beaucoup de fièvre avant de se manifester. Si la fièvre peut faire partie des symptômes du Covid, moins de la moitié des patients en font. Souvent on est devant des symptômes grippaux assez vagues, des toux sèches, des essoufflements, la perte de l’odorat, ou des symptômes vagues ressemblant à un refroidissement. Si vous avez ce genre de symptôme, restez chez vous et appelez votre médecin.»