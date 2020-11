Romelu Lukaku après sa performance avec l’Inter: «Je veux être un champion, et les champions aident leur équipe à gagner» (vidéo)

Romelu Lukaku a une nouvelle fois mis l’Italie à ses pieds avec sa prestation cinq étoiles dimanche face au Torino. Le Diable rouge a mis un doublé et offert un assist pour permettre à l’Inter Milan, mené 0-2, de finalement s’imposer 4-2. Une performance évidemment très appréciée par la presse italienne à l’image de la Gazzetta dello Sport qui a titré « Ban Bang » en Une, en référence à la célébration de Lukaku, créditant le Belge d’un 8 sur 10. Malgré toutes ses louanges, Lukaku reste très humble.

« Moi, un leader ? Nous avons beaucoup de joueurs importants, je ne suis que l’un des 25 joueurs dans le vestiaire à vouloir aider cette équipe à gagner », a réagi Lukaku à l’issue de la rencontre. « Mon objectif est de continuer à grandir. J’essaie de m’améliorer chaque jour et chaque semaine pour être un véritable joueur de haut niveau, un champion. Mais les champions aident leur équipes à gagner, je travaille à ça. »

Pour Lukaku, cette victoire ne cache pas la mauvaise prestation de l’équipe, qui a dû batailler pour s’imposer. « Nous ne sommes pas encore une grande équipe. On a vraiment mal joué pendant une heure, on était en difficulté, sans envie. Mais nous nous sommes réveillés et nous avons gagné, c’est le plus important ».