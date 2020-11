La Fifa suspend pour cinq ans son vice-président et président de la Confédération africaine Ahmad Ahmad pour corruption

La Fédération internationale de football (Fifa) a suspendu lundi pour cinq ans le Malgache Ahmad Ahmad, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et vice-président de la Fifa. Il a été jugé coupable de corruption, abus de pouvoir et détournement de fonds. M. Ahmad, 60 ans, a écopé en outre d’une amende de 200.000 francs suisses (185.000 euros).

« La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé Ahmad Ahmad, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et vice-président de la Fifa, coupable d’avoir enfreint les art. 15 (Devoir de loyauté), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du Code d’éthique de la Fifa, ainsi que l’art. 28 (Détournement de fonds) de son édition 2018 », précise le communiqué de la Fifa.