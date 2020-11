Bodart sauve le Standard, Anderlecht chute, Charleroi au ralenti: ce qu’il faut retenir de la 13e journée en D1A (vidéos)

Très peu convaincant réduit à dix avant le repos, le Standard a arraché un point précieux contre Eupen (2-2) en fin de rencontre grâce à Arnaud Bodart. Mais il devra retrouver un jeu de bien meilleure qualité s’il veut rester au contact des équipes de tête. Ce samedi, le gardien des Rouches a offert au club liégeois, le partage, en poussant au fond du but de De Wolf un envoi de Fai, à l’arrivée d’un coup franc délivré par Gavory. Cette fin de match étonnante prive ainsi les Pandas d’une victoire, qu’ils auraient sans doute méritée. C’est le second partage de rang des Rouches, après celui décroché à l’Antwerp (1-1). Le Standard n’avance guère… avant la réception de Poznan en Europa League et le Clasico contre Anderlecht dimanche prochaine.

Après la trêve internationale, Bruges a repris sa marche en avant. Les Blauw en Zwart ont pris la mesure de Courtrai, signant un deuxième succès consécutif en championnat (1-0). Plus entreprenant après la pause, Bruges trouvait l’ouverture à l’heure de jeu grâce à une reprise acrobatique de Noa Lang, après un bon travail de Mata sur la droite et une remise de la tête de Krmencik. Le Néerlandais de 21 ans marque son troisième but en cinq apparitions sous le maillot brugeois en championnat. Avec cette victoire, les hommes de Philippe Clement restent en tête du championnat avec 26 points au compteur.

Deuxième défaite de la saison pour Anderlecht

Mauvaise opération pour le Sporting d’Anderlecht, qui n’est pas parvenu à s’imposer ce dimanche sur la pelouse du Beerschot (2-1). Peu inspirés dans le jeu, les Mauves signent leur deuxième défaite de la saison, après celle à Bruges (3-0) au début du mois d’octobre. Sans Hendrik Van Crombrugge dans les cages mais avec Timon Wellenreuther, les hommes de Vincent Kompany ont été pris à défaut par Coulibaly et Holzhauser, auteur de son dixième but en championnat. La réalisation de Nmecha en fin de rencontre ne changeait rien au résultat final, au grand dam du club bruxellois. Celui-ci reste en effet calé avec 21 unités sur 39, derrière un petit peloton d’équipes. Le Beerschot, lui, confirme son excellent début de campagne, pointant à seulement un point de Bruges.

Le Sporting de Charleroi plombé par son capitaine

Pour le Sporting de Charleroi, c’est la panne sèche. Après six victoires pour commencer la saison, les Zèbres viennent de signer un triste bilan de 5 points sur 18 avec, notamment, une défaite contre Gand ce dimanche (0-1). Privés de Shamar Nicholson, les Carolos se sont montrés peu inspirés dans le jeu et ont été plombés par une erreur de leur capitaine Dorian Dessoleil, qui a profité à Bukari. Les joueurs de Karim Belhocine traversent une période plus compliquée et espèrent rapidement renouer avec une série de succès. S’ils sont pour le moment quatrièmes du championnat, il ne faut pas oublier qu’ils ont un match en retard à disputer, face à Waasland-Beveren. En cas de victoire, les Zèbres reviendraient à hauteur du leader brugeois. Bref, il n’y a rien de mal fait, mais c’est le moment de se reprendre.

Reprise manquée pour Mouscron

Entre le dernier match disputé par Mouscron contre Eupen le 18 octobre et son retour dimanche dans la compétition, 35 jours se sont écoulés, rythmés par l’arrivée d’un nouvel entraîneur et par une crise sanitaire qui a décimé le vestiaire. Jorge Simao a néanmoins su d’emblée imposer sa griffe pour sa première à la tête de l’équipe, pendant une mi-temps, avec l’ouverture du score de Da Costa. Après la pause, ce fut plus compliqué, les Hurlus n’arrivant pas à trouver leur second souffle. Genk ne s’est alors pas fait prier pour punir les visiteurs et a aligné un cinquième succès de rang. Pour Mouscron, c’est une nouvelle défaite – la première sous Jorge Simao – et un statut de lanterne rouge confirme (3 pts sur 30).

Le point sur le classement