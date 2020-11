Pairi Daiza annonce la naissance d’un éléphant d’Asie pour la fin de l’année (photos)

Pour Pairi Daiza, ce sera, espérons-le, la cinquième naissance d’éléphant réussie, après celles des femelles Malee et Luna en février et juin 2019, du mâle Ta Wan en septembre 2017 et de la femelle Nang Faa en mai 2015. Avec cette future naissance, le groupe d’éléphants s’élargira à 23 individus, dont 21 de la sous-espèce asiatique et deux de la sous-espèce africaine.