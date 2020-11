Les joueurs français en nombre: voici les nationalités les plus représentées dans le championnat belge

Comme chaque semaine, l’observatoire du football CIES s’intéresse à un nouvel élément du sport-roi. Ce lundi, les routes migratoires du football étaient au menu. Avec, pour principale conclusion, l’axe Brésil-Portugal. En effet, 141 joueurs auriverde évoluent actuellement dans le championnat portugais, ce qui constitue un « record » au niveau de ces routes migratoires.

Chez nous, la Belgique connaît également certaines routes privilégiées. Hormis les joueurs nationaux, ce sont les Français qui sont le plus représentés en D1A (53 joueurs). Viennent ensuite le Cameroun (12), le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana (11), les Pays-Bas, le Japon, l’Allemagne (10), l’Angleterre (9) et le Brésil (8). En D1B, on recense majoritairement les mêmes origines : France (31), le Sénégal (8), le Brésil, la Côte d’Ivoire, l’Allemagne, le Ghana, la Turquie, le Danemark, l’Argentine et l’Angleterre (3 joueurs).