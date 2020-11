La banque Argenta de moins en moins "gratuite"

À partir de février, tous les clients particuliers d'Argenta devront opter pour l'une des trois formules (Green, Silver, Gold), dont seule la première contient un forfait de base gratuit (services bancaires mobiles et en ligne, carte de débit et une carte de crédit ...). Mais ce service gratuit n'est cependant plus le même que par le passé: 1,5 euro devra désormais être payé par virement bancaire ou retrait d'espèces effectués au guichet. Les dépôts y resteront, eux, gratuits dans cette formule Green.

Pour les clients qui effectuent un grand nombre de ces transactions au guichet, il peut donc être plus intéressant de choisir une formule différente, payante, de 3,35 euros par mois (Silver) ou 5,35 euros par mois (Gold). Dans ce cas, toutes les transactions au guichet restent gratuites et des services supplémentaires (carte de crédit supplémentaire, assurance achats en ligne, etc.) sont offerts.